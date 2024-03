Ecco perché Acerbi è sicuro di dimostare la sua innocenza

Si svolgerà oggi il colloquio di Francesco Acerbi con il procuratore Giuseppe Chiné, per difendere la propria posizione in merito alle accuse di razzismo da parte di Juan Jesus in Inter-Napoli. Un incontro importante con il quale il difensore si gioca anche il futuro in nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore avrebbe rivisto più volte le immagini dell’episodio e sarebbe sicuro di poter dimostrare come nelle sue parole non ci fosse alcun intento discriminatorio. “Ti faccio nero” la frase che Juan Jesus avrebbe frainteso. Acerbi e il suo agente si sono esposti molto mediaticamente, non necessariamente in sintonia con la visione del club, e ora il giocatore dovrà andare fino in fondo.

L’Inter attende e poi dovrà tirare le somme in merito a questa vicenda. Un esito dal quale dipenderà, chiaramente anche il futuro del difensore con la maglia nerazzurra. Tutto dipenderà dall’eventuale squalifica e dalla sua entità.