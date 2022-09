Inzaghi pronto a mosse inaspettate in difesa: Acerbi è pronto all’esordio

Il momento è delicato in casa Inter . Lo sanno anche i dirigenti che oggi sono al completo ad Appiano Gentile per dare pieno appoggio alla squadra, dopo la bruttissima sconfitta contro il Milan nel Derby. Lo sa anche Inzaghi che oggi ha parlato alla squadra e si aspetta una reazione di carattere da questo momento. Ma, allo stesso tempo, è pronto a mosse anche inaspettare: soprattutto in difesa, il reparto "nel mirino" del tecnico nerazzurro.

In questo senso, attenzione anche al nome di Acerbi. Il difensore classe 1988, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è già pronto fisicamente per l'esordio in nerazzurro. Sarebbe pronto anche per prendere il posto di un titolare, in caso di prestazioni nuovamente sottotono.