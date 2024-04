Il mercato dell’Inter per la prossima estate è già iniziato da alcune settimane, con gli acquisti ufficiosi di Zielinski e Taremi a parametro zero, che aggiungeranno due rinforzi importanti alla rosa attuale. Tuttavia, le mosse della dirigenza non si fermeranno qui.

Come ricorda Tutto Mercato Web, infatti, l’Inter cercherà possibili innesti, pur pianificando un altro mercato senza follie e basato principalmente all’autofinanziamento. La situazione più delicata è quella di Denzel Dumfries, che piace in Premier League e il cui addio potrebbe garantire un bottino da reinvestire in altri reparti.

Come l’attacco, dove né Arnautovic né Sanchez hanno convinto. Il nome forte è quello di Albert Gudmundsson, con il costo dell’affare che però rischia di rendere proibitiva la trattativa, a meno di un possibile inserimento di Carboni. Ecco, allora, che nel taccuino dell’Inter prendono piede i nomi di Giacomo Raspadori del Napoli, sostituto del cileno per caratteristiche, e quello di Sebastien Guirassy, bomber dello Stoccarda.

L’opinione di Passione Inter

Il colpo Gudmundsson renderebbe il reparto d’attacco dell’Inter completo a livello di caratteristiche e rappresenterebbe anche una prova di forza nei confronti delle rivali. L’islandese, infatti, è uno dei talenti maggiori della Serie A e il suo arrivo in nerazzurro conferemerebbe lo status di potenza del campionato della squadra di Inzaghi.