C&F – La vita di Adriano raccontata in un documentario: i dettagli del progetto della ViacomCBS

La vita sregolata di Adriano raccontata in un documentario: è questo uno dei tanti progetti in cantiere presentati al Virtual Natpe di Miami dalla ViacomCBS International Studios. Stiamo parlando proprio dell’ex centravanti brasiliano che da calciatore ha fatto soprattutto le fortune dell’Inter, ma che a partire dalla morte del padre ha iniziato ad accusare numerosi problemi fuori dal campo che ne hanno rallentato la crescita e le potenzialità da vero fenomeno, fino ad un tormentato ritiro nel maggio 2016.

Stando alle informazioni pubblicate da Calcio&Finanza, il progetto sul documentario che racconterà vita di Adriano è stato già presentato a Miami con il nome di ‘Adriano The Emperor’. Il format che riguarda l’ex attaccante che in Italia ha vestito anche le maglie di Fiorentina, Parma e Roma, fa parte di una serie di un progetto più ampio pensato dalla ViacomCBS per la produzione e distribuzione di contenuti di tutti i generi, sia per brand e piattaforme proprietarie sia per terze parti. Attualmente non vi sono ulteriori dettagli, ma l’impressione è che presto verrà soddisfatta la curiosità dei tanti tifosi che già sognano di poter scoprire i segreti della vita di Adriano.

