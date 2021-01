Tardelli consacra Barella: “E’ il miglior centrocampista italiano. E’ completo, sa fare tutto”

Sta vivendo una stagione d’oro Nicolò Barella in questa sua seconda annata con la maglia dell’Inter. Dopo aver incassato i complimenti del suo idolo in quanto leggenda sarda Gigi Riva dopo la super prestazione contro la Juventus, il centrocampista nerazzurro ha ricevuto le lodi anche dell’ex eroe della nazionale azzurra Marco Tardelli, che questa mattina sulle pagine de L’Unione Sarda lo ha definito come il migliore in assoluto in circolazione tra i centrocampisti italiani. L’ex calciatore ha poi commentato anche l’accostamento tecnico che è stato fatto negli ultimi tempi tra le loro caratteristiche.

Le parole di Tardelli: “È il migliore centrocampista italiano in questo momento. Sa fare tutto: è bravo a inserirsi, a recuperare palloni, ad aiutare tutti i reparti. Insomma, è completo. È uno di quei giocatori che tutti gli allenatori del mondo vorrebbero avere: ovunque lo metti, fa il suo. È il nuovo Tardelli? È sempre difficile paragonare i giocatori. Prima di tutto perché, quello di oggi, è un calcio diverso, in cui tutte le squadre devono essere ‘offensive’ e cercare lo spettacolo. Quando giocavo io si puntava soprattutto a vincere”.

