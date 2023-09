Al derby con l’Inter senza Tomori: come cambia la difesa del Milan

A causa della squalifica rimediata per il doppio giallo incassato contro la Roma, Fikayo Tomori sarà costretto a saltare il derby di sabato 16 settembre contro l’Inter. Il centrale inglese, nonostante un avvio complicato di stagione, rimane – insieme a Maignan – il leader della difesa rossonera.

Per far fronte alla sua assenza, il Milan dovrà quindi rifugiarsi nelle alternative a disposizione di Stefano Pioli. Escludendo da questo ragionamento il 21enne Pellegrino da pochi giorni sbarcato in Italia dall’Argentina, sono solamente tre i difensori in lizza per due maglie. Ad oggi, come anticipato da La Gazzetta dello Sport, Thiaw e Kalulu sembrano essere in netto vantaggio su Kjaer.

Il difensore tedesco, titolarissimo in questo avvio di stagione, avrà il compito di marcare a uomo lo scatenato Lautaro Martinez, spesso letale e decisivo nei derby. Al suo fianco, come accennato, Kalulu sembra avanti nelle preferenze rispetto al più esperto Kjaer. Il danese, inoltre, avrà meno allenamenti a disposizione rispetto al francese avendo puntualmente risposto alla chiamata della sua Nazionale.