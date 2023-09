Dopo la riconferma a sorpresa nella rosa dell’Inter 2023/24, conquistata dal centrocampista grazie ad un pre-campionato di altissimo livello, la stagione di Stefano Sensi non è ricominciata nel migliore dei modi. L’ex Monza, dopo aver riassaggiato le sensazioni di una gara ufficiale coi colori nerazzurri nel finale della vittoria con il Cagliari, ha subito un nuovo infortunio.

Sensi, infatti, non ha preso parte per affaticamento muscolare alla gara di San Siro dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Uno stop che in casa Inter non desta in realtà grande preoccupazione, considerato come un leggero intoppo risolvibile entro la ripresa del campionato. L’obiettivo, secondo La Gazzetta dello Sport, è quello di riavere il ragazzo già a disposizione per il derby della Madonnina contro il Milan di sabato 16 settembre.