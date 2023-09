Serie A, anticipi e posticipi UFFICIALI: da Juve-Inter al big match di Napoli

Nelle scorse ore, la Lega Serie A ha annunciato ufficialmente il programma dettagliato del girone di andata. E’ stato diffuso, infatti, il calendario con tutti gli anticipi e posticipi dalla quinta alla diciannovesima giornata di campionato. In attesa di assistere al derby della Madonnina del quarto turno tra Inter e Milan, in programma sabato 16 settembre alle 18.00, vediamo quando la formazione nerazzurra dovrà disputare gli altri big match.

Il primo, in ordine cronologico, sarà quello di San Siro del 29 ottobre contro la Roma, fissato per le ore 18.00. Si giocherà domenica 26 novembre l’infuocato derby d’Italia tra Juventus e Inter, con fischio d’inizio allo Stadium alle 20.45. Una settimana infernale per i nerazzurri che, dopo il match con i bianconeri, dovranno vedersela in settimana in trasferta contro il Benfica per la penultima gara della fase a gironi di Champions League, e domenica 3 dicembre alle 20.45 allo Stadio Maradona per la sfida con il Napoli. Altra partita storicamente insidiosa per i nerazzurri, poi, quella del 17 dicembre alle 20.45 in casa della Lazio.

Questo il calendario completo con anticipi, posticipi e orari ufficiali delle partite dell’Inter in campionato nel girone di andata:

4ª giornata | Sabato 16 settembre 2023 ore 18:00: INTER-Milan

5ª giornata | Domenica 24 settembre 2023 ore 12:30: Empoli-INTER

6ª giornata | Mercoledì 27 settembre 2023 ore 20:45: INTER-Sassuolo

7ª giornata | Sabato 30 settembre 2023 ore 20:45: Salernitana-INTER

8ª giornata | Sabato 7 ottobre 2023 ore 15:00: INTER-Bologna

9ª giornata | Sabato 21 ottobre 2023 ore 18:00: Torino-INTER

10ª giornata | Domenica 29 ottobre 2023 ore 18:00: INTER-Roma

11ª giornata | Sabato 4 novembre 2023 ore 18:00: Atalanta-INTER

12ª giornata | Domenica 12 novembre 2023 ore 20:45: INTER-Frosinone

13ª giornata | Domenica 26 novembre 2023 ore 20:45: Juventus-INTER

14ª giornata | Domenica 3 dicembre 2023 ore 20:45: Napoli-INTER

15ª giornata | Sabato 9 dicembre 2023 ore 20:45: INTER-Udinese

16ª giornata | Domenica 17 dicembre 2023 ore 20:45: Lazio-INTER

17ª giornata | Sabato 23 dicembre 2023 ore 18:00: INTER-Lecce

18ª giornata | Venerdì 29 dicembre 2023 ore 20:45: Genoa-INTER

19ª giornata | *posticipata a martedì 23 o mercoledì 24 gennaio 2024: INTER-Hellas Verona

*posticipata per effetto della partecipazione alla Supercoppa Italiana