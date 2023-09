Poco amato dalla tifoseria nerazzurra per i commenti spesso pungenti ed ingenerosi rivolti al gioco di Simone Inzaghi, stavolta Arrigo Sacchi si è arreso allo strapotere evidenziato dall’Inter dopo le prime tre giornate. Nell’inchiesta realizzata questa mattina da La Gazzetta dello Sport con il parere di dieci super esperti, è infatti emerso che la formazione interista risulta essere la favorita in campionato per la vittoria dello scudetto.

Tra i voti espressi in favore dell’Inter, anche quello dell’ex allenatore del Milan che ha così motivato la sua scelta: “Dico Inter, anche se si sono giocate solto tre giornate di A: per quello che si è visto, credo sia la favorita. Aveva un’ottima intelaiatura di base e, nonostante abbia perso elementi importanti come Brozovic e Lukaku, ha inserito giocatori interessanti come Thuram e Frattesi”.

Anche stavolta, però, Sacchi non ha perso l’occasione per stuzzicare Inzaghi sul piano della mentalità a suo giudizio poco europea: “Squadra che ha talento ed esperienza. Lo ha già dimostrato nella passata stagione quando è arrivata alla finale di Champions. Si tratta di trovare la continuità attraverso il gioco. L’Inter è una squadra molto italiana per mentalità. Se riuscirà a europeizzarsi di più, allora potrà fare parecchia strada“.