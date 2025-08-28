L’algoritmo prevede le RIVALI dell’Inter in Champions

Manca davvero poco al sorteggio che la UEFA ha programma per oggi – giovedì 28 agosto – alle ore 18, utile a scoprire tutti i calendari della Champions League 2025/26. L’Inter è stata inserita in prima fascia a differenza delle altre italiane ma non per questo avrà un percorso più agevole rispetto alle altre visto che tutte sfideranno due club da ogni fascia.

In tal senso, può essere un buon esempio la simulazione del sorteggio che ha fatto l’algoritmo in queste ore di avvicinamento al sorteggio ufficiale della UEFA. Le squadre che l’algoritmo ha messo sul cammino dell’Inter non sono certamente facili: ricordiamo che in nerazzurri giocheranno 8 partite, di cui 4 in casa.

Dalla prima urna l’Inter pesca il Real Madrid (a San Siro) e il Bayern Monaco, dalla seconda invece arrivano Eintracht (a San Siro) e Atletico Madrid, le avversarie del terzo slot invece sono Marsiglia e PSV (a San Siro), infine dalla quarta fascia i nerazzurri hanno pescato Galatasaray (a San Siro) e Copenaghen. Un sorteggio ipotetico ma che fa comunque capire quante squadre forti ci siano in questa Champions League.