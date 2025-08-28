Dove vedere sorteggio Champions League, diretta tv e streaming

Chiusa la fase dei preliminari, ecco che è stato definito il quadro definitivo delle 36 squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League 2025/26. Questo pomeriggio, dunque, scopriremo il calendario completo della fase campionato con i sorteggi che avranno luogo a Montecarlo a partire dalle ore 18.00.

La vera novità di questa edizione riguarda innanzitutto il nuovo orario della finalissima di Budapest del prossimo 30 maggio: l’Uefa, infatti, ha deciso ufficialmente di anticipare l’ultimo atto della Champions League di ben tre ore, fissando la finale di questa edizione alle ore 18.00.

Per quanto riguarda la composizione della fase campionato della Champions League, sarà possibile seguire i sorteggi di Montecarlo dalle 18.00 in diretta su Prime Video, Sky Sport e in chiaro su TV8. Come già visto lo scorso anno, non vi saranno più i tradizionali otto gironi, ma ogni squadra dovrà affrontare otto diverse rivali per una classifica unica tra le 36 squadre: 8 andranno direttamente agli ottavi, mentre dalla 9° alla 24° si qualificheranno per i playoff.

L’Inter, grazie ad un ottimo ranking Uefa, si troverà tra le squadre della prima fascia. Ciò non darà agevolazioni in fase di sorteggio, considerando che i nerazzurri – così come tutte le altre formazioni – dovranno comunque affrontare ben due avversari per ogni fascia, come stabilito dal nuovo regolamento (QUI LE PREVISIONI DELL’ALGORITMO SULL’INTER).

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire i sorteggi di Champions League in diretta insieme a voi!