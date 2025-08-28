Il SUPERCOMPUTER prevede il vincitore della Champions
Chi parte coi favori del pronostico
Quest’oggi nascerà ufficialmente la nuova Champions League 2025/26 con la composizione ufficiale del calendario della fase campionato. Dalle 18.00 di questo pomeriggio sarà possibile seguire i sorteggi per scoprire quelle che saranno le otto rivali che l’Inter dovrà affrontare durante i prossimi mesi con l’obiettivo di rientrare tra le prime 8 della classifica per ottenere il passaggio diretto al prossimo turno.
Come ogni anno, alla vigilia della nuova Champions sono già state indicate delle potenziali favorite alla vittoria finale. Per questa ragione abbiamo sottoposto il quesito a Grok, chiedendo quali squadre potrebbero vincere questa nuova edizione.
In pole, ovviamente il Paris Saint Germain di Luis Enrique in quanto detentore del titolo. Ai francesi è stata attribuita una probabilità di vittoria del 14,29%, la stessa assegnata al Liverpool di Arne Slot. In seconda fila ecco subito le spagnole, con il Barcellona al 13,33% davanti al Real Madrid con il 12,50%.
Come mostrato in grafica, tra le prime otto candidate completano la classifica Arsenal, Manchester City, Bayern Monaco e Chelsea. Fa rumore l’esclusione totale dell’Inter tra le squadre indicate dal supercomputer, considerato che i nerazzurri sono attualmente i vice-campioni d’Europa dopo la sconfitta in finale contro il Psg dello scorso maggio.