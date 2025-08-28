Chi sono le 36 squadre qualificate alla Champions League
L'elenco delle squadre qualificate alla massima competizione europea
Oggi l’Inter conoscerà le sue avversarie nella prossima Champions League grazie al sorteggio che andrà in scena alle ore 18 a Montecarlo (QUI LE INFO SU DOVE VEDERLO). Le fasce sono già state stabilite dopo che nella serata di ieri sono terminate tutte le partite delle fasi preliminari e i nerazzurri sono gli unici dalla Serie A in prima fascia.
Come già noto dall’anno scorso non ci sono più i classici otto gironi, bensì una classifica unica che racchiude i punteggi di tutte le squadre basate sulle otto partite (E L’ALGORITMO HA FATTO UNA PREVISIONE SULL’INTER) che ciascuna giocherà. In tutto le squadre qualificate a questa grande fase a girone unico sono 36 ed ecco chi si tratta divise per Paese di provenienza:
ITALIA: Napoli, INTER, Juventus, Atalanta;
SPAGNA: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao;
INGHILTERRA: Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Newcastle, Tottenham;
GERMANIA: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte;
FRANCIA: PSG, Monaco, Marsiglia;
PORTOGALLO: Benfica, Sporting;
OLANDA: Ajax, PSV;
BELGIO: Bruges, Union Saint Gilloise;
TURCHIA: Galatasaray;
REPUBBLICA CECA: Slavia Praga;
GRECIA: Olympiacos;
NORVEGIA: Bodo/Glimt;
DANIMARCA: Copenaghen;
CIPRO: Pafos;
AZERBAIGIAN: Qarabag;
KAZAKISTAN: Kairat.