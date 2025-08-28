Chi sono le 36 squadre qualificate alla Champions League

Oggi l’Inter conoscerà le sue avversarie nella prossima Champions League grazie al sorteggio che andrà in scena alle ore 18 a Montecarlo (QUI LE INFO SU DOVE VEDERLO). Le fasce sono già state stabilite dopo che nella serata di ieri sono terminate tutte le partite delle fasi preliminari e i nerazzurri sono gli unici dalla Serie A in prima fascia.

Come già noto dall’anno scorso non ci sono più i classici otto gironi, bensì una classifica unica che racchiude i punteggi di tutte le squadre basate sulle otto partite (E L’ALGORITMO HA FATTO UNA PREVISIONE SULL’INTER) che ciascuna giocherà. In tutto le squadre qualificate a questa grande fase a girone unico sono 36 ed ecco chi si tratta divise per Paese di provenienza:

ITALIA: Napoli, INTER, Juventus, Atalanta;

SPAGNA: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal, Athletic Bilbao;

INGHILTERRA: Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Newcastle, Tottenham;

GERMANIA: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte;

FRANCIA: PSG, Monaco, Marsiglia;

PORTOGALLO: Benfica, Sporting;

OLANDA: Ajax, PSV;

BELGIO: Bruges, Union Saint Gilloise;

TURCHIA: Galatasaray;

REPUBBLICA CECA: Slavia Praga;

GRECIA: Olympiacos;

NORVEGIA: Bodo/Glimt;

DANIMARCA: Copenaghen;

CIPRO: Pafos;

AZERBAIGIAN: Qarabag;

KAZAKISTAN: Kairat.