Quanto ha già incassato l’Inter dalla Champions 2025/26

Questo pomeriggio, con i sorteggi di Montecarlo in programma alle 18.00, nascerà la nuova fase campionato della Uefa Champions League. Si riparte dalla stesso formato inaugurato per la prima volta nella passata edizione, con ben 36 squadre partecipanti e suddivise in quattro diverse fasce. Ad ogni club verranno associate otto diverse rivali (due per ogni fascia) che dovrà affrontare un questa prima parte della competizione.

Dopo il bottino da record da oltre 130 milioni di euro incassato nella scorsa edizione, l’Inter è pronta a rimpolpare le proprie tasche anche dalla Champions in arrivo. Grazie alla sola partecipazione alla Champions League 2025/26, ad esempio, il club nerazzurro si è già garantito un mega bonus da quasi 51 milioni di euro, la cifra più alta tra quelle riservate alle quattro italiane in gioco come riferito da Calcio e Finanza.

Questa la suddivisione dei bonus già ottenuti dall’Inter con la sola qualificazione alla fase campionato ottenuta con il piazzamento al secondo posto nella scorsa Serie A:

Partecipazione : 18,62 milioni di euro

: 18,62 milioni di euro Quota europea : 23,37 milioni

: 23,37 milioni Quota non europea : 8,65 milioni

: 8,65 milioni Posizione minima classifica : 0,275 milioni

: 0,275 milioni TOTALE: 50,915 milioni

A questi, andranno poi aggiunti i bonus a seconda del rendimento che l’Inter avrà nei prossimi otto incontri: ogni vittoria porterà ai nerazzurri 2,1 milioni, mentre i pareggi 700mila euro. Un importante premio extra è inoltre previsto a seconda del piazzamento nella classifica finale: il quarto posto dello scorso anno fruttò ad esempio 9,7 milioni di euro, più 13 milioni per la qualificazione diretta agli ottavi.

Per quanto riguarda le altre italiane in Champions, la Juventus si è invece garantita 46 milioni con la sola qualificazione, l’Atalanta 45,2 e il Napoli 43,5.