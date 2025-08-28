Queste sono le 8 rivali dell’Inter in Champions League

Dopo i sorteggi di questo pomeriggio a Montecarlo, l’Inter ha finalmente conosciuto le otto avversarie che dovrà affrontare nei prossimi mesi nel corso della fase campionato della Champions League 2025/26. Come lo scorso anno, i nerazzurri dovranno cercare di ottenere il massimo in queste otto giornate per rientrare tra le prime otto della classifica e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Queste le otto rivali venute fuori dai sorteggi: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union Saint-Gilloise.

La buona notizia per l’Inter, in calendario sicuramente impegnativo, è che sono state evitate trasferte insidiose. I nerazzurri giocheranno in casa a San Siro contro Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty.

La squadra di Cristian Chivu, invece, se la vedrà in trasferta sui campi di Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union Saint-Gilloise.