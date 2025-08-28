LIVE Sorteggi Champions Inter: pescate Liverpool e Arsenal
La fase campionato per i ragazzi di Cristian Chivu
A partire dalle 18.00 di questo pomeriggio, a Montecarlo prenderà il via il sorteggio che andrà a definire la fase campionato della nuova Champions League 2025/2026. L’Inter, vicecampione d’Europa dopo la finale disputata lo scorso 31 maggio contro il Psg, attende dunque di conoscere quelle che saranno le otto rivali che dovrà affrontare in questa prima parte della competizione.
Qui su Passione Inter seguiremo in diretta il verdetto delle urne da cui verrà fuori il calendario completo della Champions League della squadra di Cristian Chivu.
18.38 – Un calendario insidioso per l’Inter, che evita però trasferte proibitive. I nerazzurri, infatti, dovranno viaggiare in Germania, Spagna, Olanda e Belgio, mentre giocheranno a San Siro contro i kazaki del Kairat.
18.36 – I nerazzurri di Chivu, invece, se la vedranno in trasferta contro: Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union Saint-Gilloise.
18.35 – In attesa del calendario con le date ufficiali, questi sono i quattro incontro che l’Inter dovrà giocare in casa: Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty.
18.34 – Ecco le avversarie dell’Inter: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union Saint-Gilloise.
18.29 – Dopo i saluti iniziali, finalmente è giunta l’ora dei sorteggi. Si comincia con le squadre della prima fascia, tra cui l’Inter!