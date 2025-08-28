TUTTE le fasce in Champions: i maggiori pericoli per l’Inter

Oggi alle ore 18 ci sarà il sorteggio (qui le info su dove vederlo gratis) che determinerà i calendari di tutte le 36 squadre partecipanti alla Champions League 2025/26. Come sempre i vari club sono divisi in quattro fasce e ognuna di questa contiene nove formazioni differenti. Non si possono incontrare avversarie dello stesso Paese in questa prima fase. Di seguito l’elenco con tutte le squadre divise per ciascuna fascia.

FASCIA 1 – Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Real Madrid, INTER, Borussia Dortmund, PSG, Manchester City, Liverpool;

FASCIA 2 – Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Juventus, Eintracht, Benfica, Atalanta, Bruges;

FASCIA 3 – Tottenham, Napoli, Marsiglia, Slavia Praga, Sporting, Bodo/Glimt, PSV, Marsiglia, Ajax;

FASCIA 4 – Athletic Bilbao, Monaco, Galatasaray, Newcastle, Union Saint Gilloise, Copenaghen, Qarabag, Pafos, Kairat.

N.B.: Non c’è nessun reale vantaggio nell’essere in prima fascia rispetto ad un’altra visto che ogni club dovrà sfidare due avversarie per ogni fascia, per un totale quindi di otto partite tra settembre e gennaio (quattro saranno in casa e quattro in trasferta).