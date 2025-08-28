Le voci arabe su Ausilio trovano conferma in anche in Italia

Da giorni si continua a parlare del possibile addio di Piero Ausilio all’Inter dopo moltissimi anni. L’attuale DS nerazzurro certamente terminerà la sessione di mercato con la società milanese perché non si tratta di un addio imminente, tuttavia nel mese di settembre potrebbero entrare nel vivo i discorsi per una sua partenza.

Ausilio è infatti richiesto (assieme al suo braccio destro Dario Baccin) dall’Al Hilal ovvero lo stesso club saudita che a giugno ha convinto Simone Inzaghi a lasciare la panchina dell’Inter con un anno di anticipo per accettare una ricchissima offerta per allenare in Saudi League una rosa che vanta Milinkovic Savic, Cancelo, Nunez e Koulibaly.

Le voci arabe dei giorni scorsi trovano ora conferma anche in Italia con Tuttosport che oggi scrive di un possibile addio a settembre perché Ausilio sarebbe tentato da questa avventura araba. Di tutt’altro avviso è invece il Corriere dello Sport che nella sua edizione odierna riporta come il DS abbia voglia di restare in nerazzurro.