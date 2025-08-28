Champions, cambia una regola per le lamentele del Barcellona

Parte quest’oggi ufficialmente la nuova edizione della Champions League visto che alle ore 18 ci sarà il sorteggio dei calendari (qui le info per dove vederlo) di tutte e 36 le partecipanti alla “League Phase”. In prima fascia ci sarà l’Inter che sarà tra le squadre in cerca di continuità dopo l’ottimo cammino della passata stagione.

L’anno scorso una delle gare più mozzafiato di tutto il torneo era stata proprio quella dei nerazzurri contro il Barcellona. La corazzata catalana era stata piegata dopo i tempi supplementari della sfida di ritorno con ben 13 gol segnati nelle due partite e tanto spettacolo. Nonostante ciò il club spagnolo ha recriminato.

Come sottolinea oggi il quotidiano iberico AS, il Barcellona aveva fatto un esposto alla UEFA sul fatto che fosse ingiusto che avessero dovuto giocare sia i quarti di finale contro il Dortmund che le semifinali contro l’Inter con entrambe le gare di ritorno fuori casa, pur essendosi piazzati meglio in classifica rispetto alle due avversarie.

E così la UEFA ha accolto questa lamentela e ha deciso di cambiare la regola per l’edizione 2025/26 della Champions League. Da quest’anno infatti chi si piazzerà più in alto nella classifica globale delle 36 squadre iscritte al torneo, giocherà in casa il match di ritorno nella fase a eliminazione diretta. Sparisce quindi il sorteggio per decretare casa e trasferta in quella fase.