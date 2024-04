Allarme dopo Milan-Inter: “Rinvio per pioggia”

Pochissimi minuti al fischio d’inizio di uno dei derby più attesi in casa Inter degli ultimi anni. In caso di vittoria questa sera contro il Milan, infatti, per la squadra di Simone Inzaghi arriverebbe aritmeticamente la conquista del ventesimo scudetto.

Qualora il Tricolore dovesse arrivare già questa sera nella casa del Diavolo, i festeggiamenti con la consueta parata da San Siro al Duomo con tanto di bus scoperto, verrebbe posticipata al mercoledì rispetto alle iniziali previsioni.

Questo perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la pioggia battente prevista per la giornata di martedì potrebbe convincere definitivamente il club a far slittare la festa per lo Scudetto al giorno successivo. Non è escluso che, in caso di maltempo anche nei prossimi giorni, la sfilata coi tifosi venga posticipata al prossimo fine settimana.