ALLARME Inter, si ferma Frattesi: il COMUNICATO del club

Non inizia nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento alla sfida con la Roma. L’Inter, infatti, dovrà rinunciare a Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto a esami strumentali questa mattina per il fastidio muscolare accusato negli scorsi giorni, con esito non positivo.

Questo il comunicato del club:

“Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.