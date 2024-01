Chivu lascia la Primavera? il sostituto può essere una BANDIERA dell’Inter

Dopo lo scudetto del 2022, l’Inter Primavera guidata da Cristian Chivu vuole ripetersi: il tecnico romeno va a caccia del secondo tricolore alla guida della formazione giovanile nerazzurra, attualmente prima in classifica a +1 sulla Roma e +3 sul Milan. Tuttavia, come riporta Calciomercato.com, questa potrebbe essere l’ultima stagione di Chivu a Interello.

L’ex terzino, infatti, avrebbe manifestato la volontà di intraprendere una nuova esperienza per la prossima annata, presumibilmente da capo allenatore. La dirigenza dell’Inter ha quindi cominciato a guardarsi intorno per individuare il nome del possibile sostituto: l’indiziato numero uno è una bandiera del club, ovvero Samir Handanovic.

L’ex portiere sloveno, all’Inter dal 2012 al 2023, ha continuato a lavorare con i nerazzurri nelle vesti di osservatore dei portieri, ma parallelamente sta anche studiando i vari tecnici in giro per l’Europa. Handanovic, infatti, non ha mai nascosto la volontà di diventare allenatore. La sua carriera potrebbe partire proprio dall’Inter Primavera, nel caso in cui venisse confermato l’addio di Chivu che sembra sempre più probabile.