Gli allenatori più vincenti nella storia dell’Inter: la classifica

L’Inter è campione d’Italia per la ventesima volta e Simone Inzaghi aggiunge il titolo più importante a quelli conquistati fin qui in nerazzurro. Il tecnico piacentino, con il nuovo successo, supera una leggenda del club come José Mourinho, entrando nel podio e avvicinandosi ai due condottieri che hanno portato più trofei nella bacheca della Beneamata. Di seguito la classifica degli allenatori più vincenti nella storia dell’Inter, fra quelli che abbiano conquistato almeno tre titoli:

1) Helenio Herrera: 7 titoli. Il Mago vanta ben due Coppe dei Campioni (1963-64 e 1964-65), due Coppe Intercontinentali (1964 e 1965) e tre scudetti, fra cui l’ultimo è stato il decimo della storia nerazzurra e quindi valso la prima stella (1962-63, 1964-65 e 1965-66).

2) Roberto Mancini: 7 titoli. Il tecnico di Jesi, che collochiamo simbolicamente al secondo posto vista l’assenza di trofei europei, è stato in grado di conquistare tre scudetti (2005-06, 2006-07 e 2007-08), due Coppe Italia (2004-05 e 2005-06) e due Supercoppe Italiane (2005 e 2006).

3) Simone Inzaghi: 6 titoli. L’attuale allenatore dell’Inter ha conquistato lo storico scudetto della seconda stella (2023-24), due Coppe Italia (2021-22 e 2022-23) e tre Supercoppe Italiane (2021, 2022 e 2023).

4) José Mourinho: 5 titoli. Il portoghese verrà ricordato per sempre come la guida del Triplete e nella sua esperienza in nerazzurro ha vinto una Champions League (2009-10), due scudetti (2008-09 e 2009-10), una Coppa Italia (2009-10) e una Supercoppa Italiana (2008).

5) Giovanni Trapattoni: 3 titoli. Il Trap è stato l’allenatore dello scudetto dei record (1988-89), oltre che di una Coppa UEFA (1990-91) e di una Supercoppa Italiana (1989).

6) Eugenio Bersellini: 3 titoli. Il Sergente di Ferro è entrato nella storia del club con uno scudetto (1979-80) e due Coppe Italia (1977-78 e 1981-82).