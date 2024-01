Chi è Maresca, l’arbitro di Inter-Juventus: quel famoso precedente

La partita più attesa dell’anno è qui. Domenica 4 febbraio si gioca a San Siro il big match tra Inter e Juventus che si affrontano in vetta alla classifica, distanziate da un solo punto con la formazione nerazzurra che però ha giocato una gara in meno. Inutile sottolineare quanto sia delicata e sentita.

A dirigere l’incontro sarà Fabio Maresca, arbitro della sezione di Napoli, con ogni probabilità la scelta più affidabile in alternativa al numero uno Orsato.

Maresca ha incrociato l’Inter 17 volte, incrociando in carriera soltanto la Lazio per più volte. Il bilancio è di 11 vittorie nerazzurre, 3 pareggi e 3 sconfitte. Quella di domenica sarà la terza volta con i nerazzurri in questa stagione. Prima di questa gara, l’incrocio è avvenuto a San Siro contro la Roma e all’Olimpico contro la Lazio.

Ma gli interisti ricordano soprattutto il 23 gennaio 2021, giorno di Udinese-Inter 0-0. Sulla panchina dell’Inter sedeva Antonio Conte, che dopo la mancata espulsione di Arslan e un gol annullato a Lautaro Martinez, a fine partita si scagliò contro l’arbitro con il celebre “Sei sempre tu Maresca, sempre tu”. Il conto, infatti, era stato aperto qualche mese prima.

La Juventus, invece, ricorda 15 precedenti con il direttore di gara campano: 11 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. È la prima volta, invece, che dirige una sfida tra Inter e Juventus.

Domenica sera gli assistenti saranno Carboni e Giallatini, quarto uomo Doveri. Al VAR Irrati, considerato uno dei migliori al mondo, con AVAR Di Paolo.