Lautaro e l’infortunio alla caviglia: “Ho avuto un fastidio, ora penso a recuperare”

Lautaro, poi, ha anche rivelato di aver sofferto un infortunio che gli ha impedito di arrivare al meglio al Mondiale: "In queste settimane ho avuto un fastidio alla caviglia, ho lavorato sodo per rimettermi in forma e recuperare. Sono dovuto partire dalla panchina ma sono molto soddisfatto del lavoro che sto facendo. Non abbiamo ancora finito, ora devo continuare a lavorare, recuperare e pensare alla Croazia".