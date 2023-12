Arnautovic si SBLOCCA: ora Inzaghi ha l’ALTERNATIVA

L’Inter non ha ottenuto il risultato sperato contro il Genoa, ma Inzaghi ha comunque ricevuto delle risposte positive da Arnautovic. Alla seconda gara consecutiva da titolare, l’austriaco ha trovato la prima rete in campionato con i nerazzurri, compresa anche la sua prima esperienza.

Il gol di Marassi ha interrotto un digiuno di 7 mesi in Serie A e ha dato continuità allo splendido assist di tacco a Barella contro il Lecce. Il centravanti, di fatto, come racconta Tuttosport, ha confermato quelle che in società sembrava già essere una certezza: Arnautovic è un giocatore di livello in grado di essere un’alternativa valida per l’attacco dell’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Le prestazioni di Arnautovic hanno fugato qualche dubbio sulla profondità dell’attacco dell’Inter, sebbene qualche riflessione in ottica mercato potrebbe comunque essere portata avanti. Perché se è vero che l’austriaco sta dando risposte positive, lo stesso non si può dire di Sanchez, autore di un altro spezzone di gara negativo contro il Genoa.