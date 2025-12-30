Momento di forte tensione in panchina durante Atalanta–Inter svelato da Bordo CAM su DAZN. Protagonista l’allenatore nerazzurro Chivu, che ha protestato animatamente con il quarto uomo Rapuano per alcune decisioni arbitrali nel corso della partita.

Tutto è iniziato dopo un intervento su Thuram, fischiato dall’arbitro con qualche istante di ritardo. Rapuano ha provato a giustificare la scelta: “Mister, l’ultimo è fallo”. La risposta del tecnico non si è fatta attendere: “Ma era già fallo prima”. L’allenatore dell’Inter però non sembrava convinto della spiegazione ricevuta.

La situazione si è dunque scaldata pochi secondi più tardi. Un fallo di Calhanoglu è stato segnalato, in ritardo, proprio da Rapuano. La reazione di Chivu è stata immediata e veemente: “L’ha vista lui! Ma ha detto di no, ha detto no!”.

A quel punto è intervenuto Palladino, tecnico dell’Atalanta, che ha cercato di calmare gli animi. “Ti giuro è fallo, l’ho visto io. Dopo la vediamo”, le parole usate per tranquillizzare il collega nerazzurro e riportare la calma in panchina.