Una sorta di ultima spiaggia per la stagione dell’Atletico Madrid, un altro passaggio per un finale da sogno per l’Inter. Sale l’attesa per un rovente ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-0 interista dell’andata firmato da Marko Arnautovic che insieme a Carlos Augusto salterà per infortunio questa partita.

Eliminato dalla Coppa del Re, riavvicinato dall’Athletic al quarto posto, il Cholo Simeone dall’altra parte è in difficoltà con 11 sconfitte stagionali ma in vista della sfida contro Inzaghi recupera alcune pedine importanti: primo tra tutti il francese Antoine Griezmann, ma anche Pablo Barrios e Cesar Azpilicueta che torna da un lungo stop. Continua a lavorare a parte, invece, Gimenez.

Ecco le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter: