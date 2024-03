Simeone: “Nessuna chance contro l’Inter: la cosa migliore che potesse capitarci”

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, parla in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra che elimina l’Inter agli ottavi di Champions League. Questi i passaggi in cui parla dei nerazzurri.

“Non avevamo nessuna chance contro l’Inter, ma ho pensato: è la cosa migliore che ci può capitare. Perché abbiamo ottenuto qualcosa in cui nessuno credeva. Inter? Quest’anno ha perso una sola partita, ha vinto quasi sempre. Nel calcio può succedere di perdere, ma l’Inter è incredibile come gioca. È molto difficile giocare contro una squadra come questa, in difesa abbiamo giocato col 5-4-1 perché altrimenti non ce la fai contro di loro. I nostri difensori hanno fatto una grande partita sui loro attaccanti, oggi ha tanti meriti l’Atletico in questa vittoria“.