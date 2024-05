Audero, Inter o addio: pronta una nuova avventura in Serie A

Non è stato uno dei principali artefici dello Scudetto, ma Emil Audero ha saputo ritagliarsi un suo piccolo spazio alle psalle di Sommer nella trionfale stagione dell’Inter. Questo però potrebbe non bastare per garantirgli la conferma in nerazzurro.

Audero è in prestito dalla Sampdoria e l’Inter ha un’opzione per il riscatto fissata a 6,5 milioni di euro, ma non è detto che il club decida di esercitarla. Per l’estremo difensore, allora, potrebbero aprirsi nuove strade.

Come racconta Gianluca Di Marzio, su Audero ci sarebbe l’interesse del Como, tornato in Serie A dopo più di vent’anni dall’ultima volta. I lombardi vorrebbero affiancarlo a Semper, titolare nell’ultima stagione. A favorire l’operazione, potrebbero essere anche le origini indonesiane del portiere, condivise con i proprietari del club.

L’opinione di Passione Inter

Il costo del riscatto di Audero è una cifra importante, ma non vanno dimenticate le parole di Inzaghi e di Ausilio. Il primo ha espresso il desiderio di rivedere tutta la rosa confermata, mentre il secondo ha ricordato proprio l’opzione che il club ha per il giocatore. La sensazione è che molto dipenderà dal possibile acquisto o meno dell’erede di Sommer, con particolare attenzione sulla trattativa per Bento.