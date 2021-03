Audero: “Sampdoria-Inter? Siamo stati gli ultimi a battere la più forte del campionato”

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha firmato il rinnovo di contratto con i blucerchiati fino al 2026. Dopo aver apposto la firma sul suo nuovo legame con il club è stato intervistato da OneFootball. Nel corso dell’intervista si è soffermato sulla crescita avuta con Claudio Ranieri, ma anche sulla vittoria contro l’Inter di qualche mese: la seconda sconfitta dei nerazzurri in questa stagione.

Queste le sue parole: “Il mister è un allenatore dal grandissimo carisma. Si nota ogni giorno, in ogni singolo dettaglio. Ti trasmette sempre esperienze e sensazioni positive, che aiutano molto nella propria crescita professionale. Io non voglio addentrarmi nell’aspetto tecnico, perché non mi compete. Ma posso dire che dà ad ognuno di noi tanta serenità e tranquillità, aspetti fondamentali per il lavoro”.

“Partita più bella di questi due anni e mezzo? Ho tanti bellissimi ricordi, ma rimanendo sulla più stretta attualità, non posso non dire Sampdoria-Inter. Abbiamo giocato una grande partita, contro la squadra più forte del campionato. Siamo stati gli ultimi a batterli prima di questa striscia di vittorie e questo dà ancora più valore a quello che abbiamo fatto. In quella partita ho parato anche un calcio di rigore a Sanchez, sullo 0-0. Se avessero segnato, forse sarebbe andata diversamente, ma per fortuna sono riuscito a respingere il pallone. Un motivo in più per eleggerla come la mia prestazione preferita della stagione”.

