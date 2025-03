L’avversario UFFICIALE dell’Inter ai quarti di Champions

Primo ostacolo superato per l’Inter nella fase a eliminazione diretta della Champions League 2024/2025, che poterà alla finale di Monaco il prossimo 31 maggio. I nerazzurri hanno avuto la meglio sul Feyenoord e hanno così ottenuto l’accesso ai quarti di finale, con il cammino europeo che è pronto a salire di livello in modo consistente.

Quarti di finale Champions League: l’avversario dell’Inter

La squadra di Inzaghi si troverà di fronte il Bayern Monaco, che ha eliminato il Bayer Leverkusen. I nerazzurri tornano ad affrontare i bavaresi a distanza di 2 anni dall’ultima volta, quando si trovarono di fronte nel girone. In quel caso i nerazzurri vennero sconfitti in entrambe le gare, ma questo non impedì il raggiungimento della finale di Istanbul.

L’Inter giocherà l’andata in trasferta (nello stadio che ospiterà la finale) e il ritorno a San Siro. Le gare si svolgeranno l’8-9 aprile e il 15-16 aprile. Il calendario ufficiale è ancora da annunciare.