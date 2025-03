Inzaghi: “Bayern nei quarti? Ecco come ce la giocheremo”

L’Inter ottiene il pass per gli ottavi di finale di Champions League battendo anche al ritorno il Feyenoord, dopo lo 0-2 dell’andata i nerazzurri si impongo 2-1 anche a San Siro. Al termine della partita il tecnico Simone Inzaghi ha commentato il successo ai microfoni di Sky Sport con le seguenti parole.

Oggi è arrivata una bella vittoria e il pass per i quarti, come la valuta? “I ragazzi sono stati bravissimi, li riempio di elogi perché ne sento sempre pochi. Per quello che stanno facendo con tante difficoltà e sono molto bravi, si meritano i complimenti. Abbiamo fatto tre partite in sei giorni, domani è giusto il riposo. Bayern? Sarà complicato, lo avevamo già affrontato. Io l’ho sfidato sia con l’Inter che con la Lazio. Sono forti e ben allenati ma ce la giocheremo con le nostre armi, mi dispiace per l’ammonizione di Asllani che non ci sarà in questo momento in cui siamo anche senza Zielinski.“.

Oggi ha fatto esordire due ragazzi in Champions League… “Sono due ragazzi che lavorano bene e stanno facendo una grandissima Youth League, si allenano spesso con noi e si sono meritati questa occasione. C’era anche Aidoo in panchina, stavo pensando di togliere Dumfries per metterlo ma ho preferito sostituire Acerbi“.

Un allenatore che dia le sue sensazioni di vincere è raro… “So cosa vuol dire allenare l’Inter, oggi è stata la mia 200^ partita con gioie e qualche delusione. Noi vogliamo onorare ogni partita e competizione, sempre per il bene dell’Inter”.

Quanto ti senti cresciuto da allenatore? “Ogni giorno si cresce e ci si aggiorna. Anche il primo anno ci siamo giocati lo Scudetto fino all’ultimo e siamo andati avanti in Champions. Questi ragazzi vanno abbracciati, io lo faccio quando posso anche davanti alla TV ma lo fanno soprattutto i tifosi che anche stasera ci hanno accompagnato”.