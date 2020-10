Bagni: “Vidal fatica davanti alla difesa. Eriksen? Può fare solo il trequartista”

Nonostante la buonissima prestazione contro il Borussia M’Gladbach, come spesso accaduto anche nella scorsa stagione, l’Inter non solo non è riuscita a vincere la partita, ma ha addirittura rischiato di perderla. A condannare i nerazzurri il doppio errore di Arturo Vidal: prima con il rigore causato ingenuamente con un fallo evitabile in area nerazzurra, e poi con un cattivo posizionamento difensivo su una ripartenza della formazione tedesca. Ad analizzare la mediana interista, è stato l’ex centrocampista Salvatore Bagni questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Un centrocampista che giudica il centrocampo dell’Inter: che idea si è fatto del reparto?

“Mi sembra formato da tanti giocatori che amano accorciare in avanti, che il meglio lo danno più vicino alla porta avversaria che alla propria. All’Inter manca un filtro davanti alla difesa, si è visto anche in Champions contro il Borussia: ai tedeschi in alcuni frangenti è bastato girare il pallone in tranquillità, convinti che prima o poi lo spazio l’avrebbero trovato. E infatti così è stato”.

Anche per colpa di Vidal, sulle due reti…

“Ho un’idea chiara sul cileno: fa fatica davanti alla difesa. Perché alla fine l’età conta, non c’è niente da fare. Sta giocando con grande applicazione, si capisce la sua voglia di rendersi utile. Ma credo che sia chiamato a un dispendio fisico eccessivo. Gli errori contro il Borussia sono figli della scarsa lucidità, altrimenti un giocatore esperto come lui non avrebbe mai provocato quel rigore o fatto sfilare quel pallone. Credo che il cileno debba giocare più avanti, con altri due centrocampisti dietro”.

Così significherebbe ancor meno spazio per Eriksen, però.

“Il danese non è più il giocatore di qualche anno fa. Sono sempre stato un suo ammiratore, ma ora è un calciatore diverso. Che non può giocare davanti alla difesa e non può essere neppure la mezzala per Conte. Può muoversi solo da trequartista, ma non avrà mai le caratteristiche del centrocampista di inserimento. Però questo credo lo sapessero anche all’Inter, prima di acquistarlo”.

