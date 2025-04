Bayern-Inter, Inzaghi: “1-2 prova della nostra mentalità”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra nel post-partita di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico nerazzurro ha fatto i complimenti alla sua squadra per la vittoria e per la prestazione all’Allianz Arena.

Bayern Monaco-Inter, le parole di Simone Inzaghi

“Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Più che al risultato penserei alla partita fatta, come l’abbiamo giocata e sviluppata. Sappiamo che tra 7 giorni ci sarà il ritorno contro una squadra fortissima, ma l’Inter gli ha tenuto testa su tutti i fronti”.

“Sicuramente è una partita di grandissimo spessore che ci fa felici. Lo sapevamo che nelle ultime 27 in Champions ne avevano vinte 23, ma dobbiamo dare seguito a questa grande prestazione al ritorno a San Siro davanti ai nostri tifosi”.

“Mi aspettavo più pressing del Bayern? Sì, ma hanno provato e hanno trovato un Inter che ha giocato bene tecnicamente. Basta vedere i due gol, sul secondo il nostro portiere poteva aspettare con la palla in mano e invece siamo partiti. Abbiamo creduto alla vittoria nonostante il gol subito pochi minuti prima. I ragazzi devono continuare in questo modo”.

“Nel giorno e mezzo avuto ci eravamo detti che dovevamo essere bravi a togliere il possesso al Bayern, perché dovevamo avere personalità con la palla, giocare e non buttarla, perché toglierla a loro è difficile. Lo abbiamo fatto con personalità, il primo tempo abbiamo fatto meglio, poi il Bayern si è fatto sentire, ma la squadra è rimasta sempre lucida e in partita. E il gol del 2-1 dimostra come volevamo giocarcela con i nostri principi”.