Bayern Monaco-Inter, Marotta: “Su Skriniar sono ottimista. Lukaku? Possiamo fare bene anche senza di lui”

SKRINIAR - "Ha un valore superlativo sia in campo che fuori. Sono ottimista e spero tanto che si possa arrivare a un accordo entro la fine del campionato il 13 novembre. Ci sono i sentori oggettivi per dire questo".

LUKAKU -"Si sono verificate in queste ultime settimane delle ricadute. SI tratta di un anno anomalo e c'è una grande pressione agonistica. La stessa Champions è la prima volta che ha un girone che si verifica in queste date. Bisogna gestire questi fenomeni. Ma nei grandi club non esistono più titolari e riserve. Dispiace per Lukaku, ma sappiamo di poter centrare gli obiettivi in attesa che lui si riprenda".