Behrami non ha dubbi: “Icardi al Milan fa più gol di Lautaro”

L’Inter sta giocando un campionato di altissimo livello, con un netto distacco accumulato sulle inseguitrici. Un dominio che pone degli interrogativi su chi potrà rivaleggiare con i nerazzurri in futuro. In questo senso, Valon Behrami non sembra avere troppi dubbi.

L’ex calciatore e ora opinionista televisivo ha eletto il Milan, come squadra “anti-Inter” per il futuro, nel post-partita di DAZN della gara vinta dai rossoneri contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Se devi cercare una squadra anti-Inter in futuro la rivedi nel Milan. Con questo allenatore e con un’aggiunta di 2-3 pezzi. Obiettivamente è quella che, nei confronti dell’Inter, ha un gap minore rispetto alle altre”.

Non solo. Behrami ha anche ipotizzato un ritorno sotto la Madonnina di Icardi, sponda Milan. Un innesto che permetterebbe ai rossoneri di alzare il livello e all’argentino, a suo dire, di segnare più gol di Lautaro Martinez:

“Se Icardi avesse la possibilità di tornare a Milano, secondo me lui la coglierebbe. Sarebbe capocannoniere con il Milan? Sì, facile. Batte Lautaro? Certo. Icardi è un giocatore a cui piace osare. Lo hanno sempre criticato, ma lui ha fatto vedere che è dotato di freddezza e che le responsabilità non gli pesano. Per me è straordinario anche per quello che può creare come ambiente”.