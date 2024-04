Bellanova ricorda l’Inter: “Ecco qual è stato il momento più brutto”

Raoul Bellanova, esterno destro in prestito all’Inter nella scorsa stagione e ora accasatosi al Torino, ha rilasciato un’intervista a Dazn ripercorrendo anche la sua esperienza in nerazzurro.

“Il momento più brutto l’ho vissuto dopo Inter-Empoli e mi è servito tantissimo per migliorare mentalmente. Non è facile uscire da una situazione del genere, rientrare a San Siro e giocare davanti a tifosi pretenziosi. È normale sia così, l’Inter è un club che ambisce a grandi palcoscenici e poi il mister e i compagni si sono messi a disposizione, mi hanno subito fatto sentire a mio agio. Penso che dopo quella partita, infatti, mi sia scattato qualcosa in testa. Quella gara avrebbe potuto distruggermi, invece ne è uscita una nuova consapevolezza in me stesso“.

Bellanova si riferisce alla gara del 23 gennaio 2023, quella caratterizzata dall’espulsione di Skriniar, subito dopo la diffusione a mezzo stampa della volontà di lasciare Milano a parametro zero. L’esterno entrò nel secondo tempo e sbagliò una serie di giocate, scatenando i fischi di un San Siro indispettito per la sconfitta che sarebbe maturata al fischio finale.