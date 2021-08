Bergomi rivela: “Sapevo di Lukaku già prima dell’europeo”

L'ex difensore ha analizzato la situazione in casa nerazzurra

"Sapevo dell'offerta da 100 milioni del Chelsea già da prima dell'inizio degli europei. A 115 è difficile dire di no, non darei colpe eccessive a Lukaku. Adesso però bisogna vedere se la squadra si potrà rinforzare adeguatamente con questi introiti oppure no. Ho aderito volentieri all'iniziativa di Cottarelli (InterSpac), ben vengano idee come questa. Speriamo di riuscire a consentire, a tutti i tifosi che lo desiderino, di aiutare l’Inter e partecipare alla sua gestione".