Bisseck si presenta: “Credo nel mio talento e so cosa posso fare all’Inter”

Con l’inizio ufficiale del mercato iniziano a vedersi i primi colpi in entrata dell’Inter. Nel giorno dell’ufficialità di Marcus Thuram in nerazzurro, ha parlato anche Yann Aurel Bisseck, futuro acquisto. Il classe 2000 è infatti pronto a lasciare l’Aarhus, club danese, per approdare a Milano e completare il reparto difensivo dopo gli addii di Skriniar e D’Ambrosio.

Il difensore tedesco ha parlato alla Bild del suo prossimo trasferimento: “C’è sempre concorrenza al livello in cui voglio giocare. Conosco i lati positivi e quelli negativi ma so anche chi sono. Dopo essermi ambientato in una squadra, posso affermarmi ovunque. Ho del potenziale, è chiaro che però posso e devo migliorare ancora. L’Inter e i suoi responsabili hanno guardato le mie partite e hanno visto qualcosa in me. È una grande squadra che visiona tantissimi giocatori, ai massimi livelli. Il fatto che pensano io sia tra questi fa si che possa crederci anche io. Ho fiducia in me stesso, credo nel mio talento e so cosa posso fare. Il calcio per me è divertimento, è fantastico vincere duelli, segnare e fare un bel passaggio”.