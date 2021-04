Bologna-Inter, Conte come Mancini: 9 vittorie di fila in campionato. Non accadeva dal 2007

Un altro record per Antonio Conte. Complice la vittoria per 0-1 sul campo del Bologna, la sua Inter ha centrato la nona vittoria consecutiva in campionato. Numeri da urlo che hanno contribuito alla fuga decisiva per lo scudetto.

Secondo quanto riportato da Opta, l’Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Serie A a girone unico con 17 successi consecutivi. Conte come Mancini e non è finita qui.

