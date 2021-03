Dove vedere Bologna-Inter, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Bologna-Inter in diretta TV e streaming

Finalmente l’Inter è pronta a tornare in campo. Dopo 3 settimane, Lukaku e compagni torneranno di scena sul campo del Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. La partita si giocherà sabato sera alle 20.45 al Dall’Ara, Conte cercherà di centrare la 9a vittoria consecutiva in campionato e di mandare un altro segnale alle dirette rivali.

Informazioni utili per seguire Bologna-Inter

Bologna-Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet, o su NOW TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti. Su Passione Inter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sui canali social di Passione Inter e sul sito.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.