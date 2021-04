De Vrij torna negativo, Ranocchia scalpita: la gestione di Conte verso Bologna-Inter e Inter-Sassuolo

La sosta per le nazionali è ufficialmente finita, Conte ieri ha riabbracciato i primi nazionali e attende ad Appiano gli ultimi giocatori in campo ieri. La squadra nerazzurra, reduce da otto vittorie consecutive, è pronta a riprendere il proprio cammino in campionato dopo aver “sconfitto” anche il coronavirus.

Anche Stefan de Vrij è infatti tornato negativo dopo Vecino ed Handanovic, solo D’Ambrosio resta ancora positivo. Una buona notizia per Conte che potrà così contare su quasi tutti i suoi uomini per il rush finale di stagione. L’Inter è attesa da 3 partite in 8 giorni, contro Bologna, Sassuolo e Cagliari.

E’ chiaro che, anche in virtù delle fatiche dei nazionali, Conte ruoterà i suoi uomini a disposizione. Difficile, o quasi impossibile, pensare che il tecnico nerazzurro decida di schierare de Vrij dal 1′ contro il Bologna, nel match in programma sabato 3 aprile alle 20.45. Il difensore olandese si è allenato a parte e dovrà comunque sostenere nelle prossime ore le visite mediche per ottenere il via libera.

Con ogni probabilità toccherà a Ranocchia completare il tridente difensivo con Bastoni e Skriniar: il centrale azzurro ha lavorato a stretto contatto con Conte in questi giorni e ha sempre fatto il suo quando è stato chiamato in causa. De Vrij avrà così tutto il tempo per recuperare e rendersi disponibile per Inter-Sassuolo, match in programma a San Siro mercoledì 7 aprile alle 18.45.

