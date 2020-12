Cagliari-Inter, Marotta (Dazn): “Eriksen? Tutti sono utili. L’autocritica porta al miglioramento”

È un’Inter a caccia di riscatto dopo la delusione europea quella che scenderà in campo contro il Cagliari nel lunch match dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio: “Quello era un momento di consuetudine, andare ad Appiano Gentile avviene quotidianamente, al di là di sconfitte o vittorie. Si è analizzato il momento, ma sempre nell’ottica positiva con un’autocritica, ma con una visione positiva in vista del futuro“.

Marotta prosegue: “Eriksen fa parte della nostra rosa, quindi è a disposizione con grande professionalità. Come ho detto più volte, è giusto che l’allenatore faccia le sue scelte. Oggi gioca, quindi questa è la testimonianza che tutti siano utili, è la risposta più adatta che io possa dare“.

Infine: “Questo è un ciclo che è iniziato l’anno scorso, tutto è migliorabile. C’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions, che condiziona il sentimento di tutti noi e dei tifosi, che vivono per questi colori e questa fede. Noi abbiamo l’obbligo di dare il massimo dell’impegno per raggiungere traguardi importanti. Dobbiamo migliorarci, ma io che valuto quotidianamente il lavoro fatto, dico che questo ciclo è finito parzialmente l’anno scorso con il secondo posto e la finale di Europa League, quest’anno sta continuando. Il percorso è fitto di difficoltà, abbiamo due competizioni da onorare nel migliore dei modi. Il lavoro dell’area tecnica sta producendo miglioramenti nell’ottica di un obiettivo futuro. Costruzione è un termine che parzialmente rifiuto. Stiamo migliorando, il lavoro in questo anno e mezzo è stato molto importante, con segnali di crescita evidenti. Dobbiamo migliorare ancora, l’autocritica porta a margini di miglioramento“.

