Inter, primo colpo del 2024? Il procuratore ammette la TRATTATIVA

La stagione vive un momento delicato, ma la dirigenza nerazzurra è giustamente proiettata verso il futuro e in particolare nella ricerca di colpi a parametro zero. Sono questi, infatti, i mesi in cui prendere accordi per i trasferimenti dal 1° luglio in poi. Uno di questi potrebbe essere Nahitan Nandez del Cagliari.

Il centrocampista classe 1995, infatti, piace da tempo all’Inter che lo ha cercato con insistenza in diverse sessioni di mercato, specialmente quella estiva del 2021, quando poi arrivò Denzel Dumfries. È il procuratore dello stesso Nandez, Pablo Bentancur, ad ammettere l’esistenza di una trattativa con i nerazzurri parlando a Carve Deportiva, emittente uruguaiana:

“Oggi stiamo portando avanti una trattativa con l’Inter per il trasferimento di Nández. Il suo contratto scade il 30 giugno 2024, per cui sarà libero: abbiamo ricevuto diverse chiamate, una di queste dall’Inter. La cosa importante è che ora si riprenda, ha giocato l’ultima partita con l’Uruguay con un fastidio muscolare. Sarà un grande nome nel prossimo calciomercato“.