Bomba Skriniar dalla Slovacchia. Conferma le firme col PSG: “Manca l’accordo tra club”

Il difensore esce allo scoperto

Redazione Passione Inter

Spazzati via anche gli ultimissimi dubbi. Milan Skriniar è virtualmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, in attesa di capire se potrà volare a Parigi nelle prossime 48 ore o in estate a parametro zero. L'ultima conferma arriva direttamente dal difensore, uscito allo scoperto dopo settimane di silenzi e la rottura affidata al suo agente, intervenuto in diretta tv per annunciare la partenza mentre Skriniar si faceva espellere in Inter-Empoli.

Il portale slovacco Sportnet.sme.sk cita futbalsfz.sk che ha chiesto direttamente al difensore dell'Inter una conferma riguardo alle voci circolate in Italia nelle scorse ore secondo le quali avrebbe già firmato un pre-accordo col PSG. "Sì, è vero - conferma dunque Skriniar -, ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club". Ulteriori conferme, inoltre, arrivano anche dal sito ufficiale della federazione slovacca. Mentre il giornalista Alfredo Pedullà riferisce che dall'Inter fanno sapere che non è stata autorizzata alcuna intervista e il giocatore starebbe smentendo di aver rilasciato dichiarazioni. Che però il portale slovacco continua a confermare.

Intanto il PSG sta cercando di trovare l'accordo al ribasso. La formazione francese, nonostante le dichiarazioni del tecnico Galtier, ha bisogno di un difensore e vorrebbe anticipare il colpo. Pronta un'offerta da circa 10 milioni di euro, l'Inter ne chiede 20 per liberarlo con sei mesi d'anticipo. Saranno ore roventi, le prossime.

Nel frattempo anche il giornalista Fabrizio Biasin aggiunge un ulteriore retroscena: "Skriniar trova la forza di dire 'ho firmato per il PSG' e sapete perché? Perché ieri, prima della partita con la Cremonese, la dirigenza ha comunicato la sua decisione di fronte a tutta la squadra. Per uscirne a testa alta bastava trovare un po' di coraggio. Peccato".

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Un'ulteriore uscita che conferma la volontà di rottura da parte del giocatore. Per il bene dell'ambiente Inter, si trovi una soluzione immediata per liberarlo subito e sostituirlo con un profilo funzionale. Non per forza l'erede definitivo di Skriniar, sul quale si potrà ragionare con più calma in estate.