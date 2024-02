Calhanoglu racconta il passaggio a Dimarco: “Li cerco sempre”

Intervistato da DAZN, Hakan Calhanoglu ha raccontato nel dettaglio i segreti del bellissimo passaggio a Dimarco in Inter-Juventus. Queste le sue parole:

“Cerco sempre in campo questo tipo di passaggi. Non mi piace gestire, mi piace verticalizzare subito, giocare veloce perché abbiamo giocatori che vanno in profondità. Avevo già visto Dimarco che correva prima di ricevere il pallone e i miei compagni sanno che questi palloni arrivano. Come lo faccio? Dipende dalla situazione, dalla lunghezza, dalla forza al pallone. Devi decidere in pochi secondi e dipende anche dal movimento dei miei compagni. Conosciamo le nostre qualità. Giochiamo insieme da tre anni e ci conosciamo meglio. In campo si vede “.