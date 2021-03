Camano (agente Hakimi): “Achraf ha scelto di andare all’Inter. Già 3 anni fa fummo avvicinati da Ausilio”

Alejandro Camano, agente di Hakimi, esterno destro dell’Inter di Antonio Conte, è intervenuto durante la diretta di Calciomercato.it. Queste le sue parole:

Su Hakimi ha dichiarato: “La scelta di andare all’Inter è stata di Achraf. Già due o tre anni fa Ausilio ci parlo dell’opportunità di portarlo a Milano. Dopo il Borussia Dortmund l’interesse si è rinnovato e Hakimi ha deciso di venire all’Inter. Ad oggi il nostro obbligo con il tifoso interista è totale. Lui è felice di essere in una squadra molto importante. Io sono anche il procuratore di Cuper e ci siamo già trovati molto bene. Il futuro non so quale sarà, ma la sua squadra è l’Inter ed è molto felice. L’obbiettivo è quello di vincere lo Scudetto. L’Inter è in una situazione societaria complicata, ma ripeto siamo molto felici”.

“Ha 5 anni di contratto e lo abbiamo firmato perché siamo molto sicuri nel progetto nerazzurro. In futuro vedremo, ma questa è una tappa importantissima della sua carriera. E di certo non abbiamo l’intenzione di lasciare la squadra in una situazione così delicata”.

