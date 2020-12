L’Inter vince in Germania, Capello e Cambiasso incoronano Lukaku: “Un ciclone incontenibile”

L’Inter è riuscita a vincere contro il Borussia M, riuscendo a tenere miracolosamente aperto il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. Negli studi di Sky gli opinionisti non hanno perso l’occasione di elogiare le grandi prestazioni, soprattutto dal punto di vista del carattere, dei calciatori dell’Inter.

Fabio Capello vede in Lukaku l’uomo in più della squadra: “Dimostra ancora una volta la sua importanza, spalle alla porta è fondamentale, mette lo zampino in tutte le azioni offensive della squadra. Calcia di destro e di sinistro, in velocità non puoi tenerlo uno contro uno, ti porta via. Abbina rapidità e potenza come pochi altri. Se l’Inter è una squadra pericolosa negli spazi è grazie a lui. Inoltre è un leader, pochi secondi prima del pareggio era arrabbiato con la difesa per le palle perse in uscita”.

Anche Alessandro Costacurta vede in Lukaku l’uomo della provvidenza: “In partite come queste, quando sei spalle al muro, si notano i giocatori che ti spingono emotivamente e Lukaku è uno di questi. Ma anche Barella è cresciuto moltissimo”.

E proprio su Barella si sofferma Paolo Condò: “Ormai Barella è un giocatore di livello internazionale, ha una classe immensa in tutto quello che fa. A prescindere da come andrà il girone queste sono partite che ti fanno crescere. Prendiamo Bastoni: nei minuti finali ha tenuto il pallone in mezzo a 5 finché non ha preso fallo. Partite così ti aumentano il bagaglio di esperienza”.

Esteban Cambiasso invece, vecchia leggenda nerazzurra, approva la reazione della squadra: “Prendere goal a fine primo tempo ti potrebbe ammazzare, ti taglia le gambe. Invece non si sono scomposti, la reazione c’è stata. Conte ha fatto capire che “ci siamo””.

