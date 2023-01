Caressa durissimo su Skriniar: “Uno scandalo, dovrebbe indagare la UEFA”

Il mancato rinnovo di Skriniar all' Inter per i milioni del PSG , ha deluso molti tifosi nerazzurri. Tuttavia le voci secondo cui lo slovacco "venderà" il proprio cartellino chiedendo 25 milioni alla firma, stanno suscitando diverso scalpore e indignazione. Come nel caso del celebre giornalista Fabio Caressa , che a Radio Deejay non le ha certo mandare a dire sul caso dello slovacco.

Caressa infatti ha dichiarato: "Skriniar che prenderà 25 milioni alla firma dal PSG? Uno scandalo, di cosa stiamo parlando? Adesso è il momento di smetterla: se la UEFA vuole fare le cose seriamente, bisogna intervenire per evitare che si aggiri il regolamento in questo modo. Un club gioca con delle regole a parte, tutte sue, l'altro con le altre. Skriniar poi è un buon difensore, ma tale rimane. Si può sostituire facilmente. Stesso discorso per De Vrij. Io prenderei Baschirotto a 4 milioni, non Skriniar a 50. Tanto nessuno dei due ti fa la differenza per vincere lo Scudetto".